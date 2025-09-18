Sport in tv oggi giovedì 18 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 18 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà l’Ucraina nello scontro diretto decisivo ai Mondiali di volley maschile: occorre vincere per qualificarsi agli ottavi di finale. Proseguono i Mondiali di atletica, dove l’Italia osserverà con particolare interesse Nadia Battocletti nelle batterie dei 5000 metri e Francesco Pernici nelle semifinali degli 800 metri. L’Italia incrocerà il Kazakhstan nell’andata dei playoff di qualificazione agli Europei di calcio a 5, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Giro di Lussemburgo e Giro di Slovacchia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 18 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - oggi

Sport in tv oggi (giovedì 26 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi (giovedì 26 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi, giovedì 26 giugno 2025: il tennis con Paolini e il Mondiale per Club

Oggi siamo stati presenti alla festa dello sport della città di Pordenone. Una giornata di sport e condivisione organizzata al meglio dall’amministrazione comunale che sempre di più si dimostra vicina al mondo dello sport. Vai su Facebook

#Catalunya #Sport oggi una #senyera sul podio più alto della #Motogp BRAVO #AlexMarquez73 - X Vai su X

Sport in tv oggi giovedì 18 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi giovedì 11 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi giovedì 21 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming.

Sport in tv oggi (giovedì 18 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - L'Italia affronterà l'Ucraina nello scontro diretto decisivo ai Mondiali di volley ... Secondo oasport.it

Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 16 settembre 2025 - Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV di oggi, tra calcio, atletica, tennis e pallavolo. Come scrive sport.virgilio.it