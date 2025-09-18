Sport in tv giovedì 18 settembre | il Napoli torna in Champions League

Un’altra giornata ricca di sport in tv ci aspetta: prosegue la Champions League con la sfida del Napoli a Manchester. Dopo il pareggio della Juventus contro il Borussia Dortmund, sono arrivati altri due verdetti per le italiane impegnate in Champions League: l’Inter batte l’Ajax grazie alla doppietta di Marcus Thuram, l’Atalanta deve arrendersi allo strapotere del Paris Saint Germain. Questa sera toccherà al Napoli, pronto a sfidare il Manchester City di Pep Guardiola. Tanto calcio, ma non solo. Proseguono il WTA 500 di Seoul e l’ATP 250 di Chengdu, con Sonego impegnato in mattinata contro Juan Manuel Cerundolo e Berrettini contro Svrcina. 🔗 Leggi su Sportface.it