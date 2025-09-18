Sport e legalità L’Esercito italiano apre ai giovani

Tv2000.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sport come chiave di letture per imparare le regole e per promuovere la legalità. A Roma un campus rivolto agli studenti organizzato dall’esercito italiano. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

