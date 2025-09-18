Sport e comunità | al via a Salerno le Miniolimpiadi di quartiere
A Salerno prenderanno il via giovedì 19 settembre le Miniolimpiadi di quartiere, un ciclo di attività ludico-educative che si svolgeranno fino al 18 ottobre in diversi punti della città e a Capezzano di Pellezzano. Gli appuntamenti, programmati dalle 17 alle 19, nascono dall’Ambito Territoriale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
