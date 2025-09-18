C’è davvero tanta attesa per la manifestazione ‘ Spoleto Jazz 2025 ‘. La musica jazz è pronta a tornare grande protagonista nella città emblema dell’eccellenza artistica Made in Italy con la 6^ edizione di Spoleto Jazz. L’interessantissima rassegna è in programma dal 10 ottobre al 22 novembre 2025 presso due teatri iconici della città: il Caio Melisso – Spazio Carla Fendi e il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Un progetto ideato, promosso e organizzato da Visioninmusica. Il tutto con il contributo e la collaborazione del Comune di Spoleto. SPOLETO JAZZ 2025 IN UMBRIA: UN RICCO VIAGGIO SONORO E TANTI CONCERTI NEL SEGNO DI ‘JAZZ NOT WAR’. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Spoleto Jazz 2025: la grande musica internazionale nel cuore dell’Umbria