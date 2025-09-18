Spoleto Jazz 2025 | la grande musica internazionale nel cuore dell’Umbria

C’è davvero tanta attesa per la manifestazione ‘ Spoleto Jazz 2025 ‘. La musica jazz è pronta a tornare grande protagonista nella città emblema dell’eccellenza artistica Made in Italy con la 6^ edizione di  Spoleto Jazz. L’interessantissima rassegna è in programma  dal 10 ottobre al 22 novembre 2025  presso due teatri iconici della città: il  Caio Melisso – Spazio Carla Fendi  e il  Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Un progetto ideato, promosso e organizzato da  Visioninmusica. Il tutto con il contributo e la collaborazione del  Comune di Spoleto. SPOLETO JAZZ 2025 IN UMBRIA: UN RICCO VIAGGIO SONORO E TANTI CONCERTI NEL SEGNO DI ‘JAZZ NOT WAR’. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

il programma completo; SPOLETO JAZZ (6a edizione); SPOLETO JAZZ 2025 – Dal 10 ottobre al 22 novembre.

