Spintoni giacche tirate e urla fuori fuori | la rissa alla Camera
Nenache il tempo di chiudere la votazione ed è scoppiato il caos: la capogruppo del Pd Chiara Braga aveva preso la parola per criticare il membri del governo che si erano uniti al battimani della maggioranza per il sì al provvedimento, quando è salita la tensione tra maggioranza e opposizione con diversi deputati che hanno lasciato gli scrani per scendere al centro dell'emiciclo. Dopo diversi richiami ai deputati, tra questi Donno (M5s), il presidente di turno Sergio Costa ha sospeso. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: spintoni - giacche
Rissa, urla e spintoni. La nuova protesta delle orecchiette - Protestano le pastaie dell'arco basso, a Bari vecchia, dopo il blitz della polizia locale che ha sequestro 151 chili di merce. Come scrive rainews.it