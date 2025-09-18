Spintoni e urla | bagarre alla Camera dopo l’approvazione della separazione carriere
Seduta sospesa alla Camera dei deputati subito dopo il voto sulla riforma della giustizia. La capogruppo del Pd Chiara Braga aveva preso la parola per criticare il membri del governo che si erano uniti al battimani della maggioranza per il terzo sì al provvedimento, quando è salita la tensione tra maggioranza e opposizione con diversi deputati che hanno lasciato gli scranni per scendere al centro dell’emiciclo. Dopo diversi richiami ai deputati, il presidente di turno Sergio Costa ha sospeso la seduta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Rissa, urla e spintoni. La nuova protesta delle orecchiette - Protestano le pastaie dell'arco basso, a Bari vecchia, dopo il blitz della polizia locale che ha sequestro 151 chili di merce. Lo riporta rainews.it