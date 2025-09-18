Spina Verde sacchi di rifiuti squarciati dai cinghiali | il Parco delle Rimembranze si risveglia ricoperto di immondizia

Il Parco delle Rimembranze, nella Spina Verde, stamattina si è presentato come un tappeto di rifiuti. Le foto-segnalazioni arrivate oggi, 18 settembre 2025, documentano sacchi della spazzatura abbandonati nel prato da chi la sera prima ha fatto picnic e bivacchi: nella notte, cinghiali e altri. 🔗 Leggi su Quicomo.it

