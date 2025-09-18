Spiagge vicino Roma le migliori con il mare più bello

Le migliori spiagge vicino Roma: dove godersi il mare e il sole questo weekend? Se pensate che Ostia e Torvajanica siano le sole opzioni disponibili vi sbagliate di grosso. Il litorale laziale è ricco di località marittime meravigliose, perle di bellezza unica visitabili percorrendo pochi chilometri fuori dal grande raccordo anulare. Ne abbiamo scelte 5 per voi. Le spiagge vicino Roma con il mare più bello. Non c’è alcun dubbio che fra le spiagge più belle nei dintorni della Capitale ci siano quelle del Parco del Circeo: un complesso turistico di lusso composto da San Felice Circeo e Sabaudia. 🔗 Leggi su Funweek.it