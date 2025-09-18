Spazio B5 presenta le opere di Wanda Benatti nella mostra | Io sono di terra io sono di fuoco

Inaugura il 4 ottobre, in occasione della Giornata per il Contemporaneo Amaci, all’interno di Spazio b5, l’esposizione di Wanda Benatti, con la curatela del prof. Pasquale Fameli. L’artista ha riunito, con “Io sono di terra io sono di fuoco”, una serie di opere inedite che attraverso il nero. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: spazio - presenta

ASI presenta Moon-Rice: il progetto che porterà il risotto nello spazio

Douglas Luiz non si presenta al raduno e la posizione di Gianni Balzarini sulla situazione è netta: «Gesto gravissimo!». La sua accusa non lascia spazio a dubbi

La Scuola Sant'Anna presenta la nuova Seasonal School: cultura, esplorazione dello spazio e molto altro

Bao publishing presenta: Come voi, tra di voi #Notizie #AoiIkebe #BaoPublishing https://lospaziobianco.it/bao-publishing-presenta-come-voi-tra-di-voi/… - X Vai su X

Mercoledì 5 febbraio alle h 21, allo Spazio nòva, Carlo Bordone presenta «The Sound of the Cities» un ciclo di appuntamenti che esplorano le scene musicali delle città in cui si è fatto la storia della musica, in collaborazione con nòva. Città immersa nel p - facebook.com Vai su Facebook

Spazio B5 presenta le opere di Wanda Benatti nella mostra: Io sono di terra io sono di fuoco”; Bologna: Fabrizio Loschi. Trentanimeuncorpo - Mostra d'arte contemporanea in Emilia Romagna; Fabrizio Loschi. trentanimeuncorpo.

In mostra allo spazio GIGA a Roma Pensieri, Parole, Opere e Omissioni - Dal 5 marzo nello spazio GIGA di via del Governo Vecchio 43 a Roma Matteo Peretti e Bianca Catalano lanciano una esposizione davvero originale: quattro mostre bipersonali che indagano con video, ... Da ilmessaggero.it

Dimensionare lo spazio, opere tridimensionali a Milano - Luce e dinamismo, sculture che rimodulano l'ambiente, rapporto tra la bidimensionalità della parete e lo sguardo espanso dell'architettura sono concetti alla base del progetto espositivo della ... Scrive ansa.it