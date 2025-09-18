Spazi da non perdere colori e comunità a Genova

Roma, 18 set. (askanews) - La street art a colorare il quartiere Cep di Genova. È nato qui il progetto Nuovo Orizzonte, selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che vede la Comunità di Sant'Egidio - Liguria come ente capofila. "L'idea è stata quella - ha affermato Sergio Casali, responsabile del progetto - di portare proprio qui, in un territorio di periferia, le realtà più vive e anche un'idea di scuola più moderna e capace di avere una forza attrattiva". Un punto di partenza quindi non solo per conoscersi, ma anche per arricchire la formazione dei bambini e ragazzi coinvolti nel progetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

