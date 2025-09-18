Spawn e knight sun | il crossover che tutti aspettavano
Ottobre si preannuncia come un mese imperdibile per gli appassionati di Spawn, grazie a uno dei crossover più attesi e spettacolari degli ultimi anni. La lunga attesa è finita, portando in scena una collaborazione epica tra due tra i personaggi più iconici del mondo dei fumetti, ricca di azione, caos e momenti memorabili. spawn in rogue sun #30: un crossover tanto desiderato dai fan. dettagli principali e data di uscita. Il personaggio di Spawn farà la sua comparsa nel numero 30 di Rogue Sun, previsto nelle librerie il 15 ottobre 2025. Questa nuova avventura sarà scritta da Ryan Parrott, Nick Cotton e illustrata da Abel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: spawn - knight
Uscite del 10/09 FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE 20 WITCH WATCH 13 X6 - CRUCISIX 10 ONE PIECE NEW ED. 104-106 VINLAND SAGA 27 DRAGON BALL SUPER 9 ALICE IN BORDERLAND 6 ALYA SOMETIMES HIDES HER FEELINGS 4 SERV - facebook.com Vai su Facebook
Medieval Spawn Comes To The Massive-Verse In Rogue Sun #30 - Story takes place in 1383, featuring Medieval Spawn’s deadly quest to hunt the monstrous ... Lo riporta bleedingcool.com
A New Era Of Spawn Begins In October - Two of Image Comics' most explosive heroes are about to cross paths with one another as the world of Spawn crashes into the Massive- msn.com scrive