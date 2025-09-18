Spawn e knight sun | il crossover che tutti aspettavano

Ottobre si preannuncia come un mese imperdibile per gli appassionati di Spawn, grazie a uno dei crossover più attesi e spettacolari degli ultimi anni. La lunga attesa è finita, portando in scena una collaborazione epica tra due tra i personaggi più iconici del mondo dei fumetti, ricca di azione, caos e momenti memorabili. spawn in rogue sun #30: un crossover tanto desiderato dai fan. dettagli principali e data di uscita. Il personaggio di Spawn farà la sua comparsa nel numero 30 di Rogue Sun, previsto nelle librerie il 15 ottobre 2025. Questa nuova avventura sarà scritta da Ryan Parrott, Nick Cotton e illustrata da Abel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

