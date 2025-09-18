"È affetto da gravissime patologie incompatibili con il carcere". Con queste parole l’avvocato Salvatore Asole ha depositato oggi al gip di Pesaro la richiesta di una perizia medico-legale per il suo assistito, Sandrino Spingardi. L’ex idraulico di 71 anni era stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario nei confronti della cognata Griselda Cassia Nunez, 44 anni durante una festa per la fine dell’asilo della nipotina della vittima in via Sterpettine 31, a Marotta. La nonna materna era stata colpita alla testa dai colpi di pistola sparati da Spingardi nel cortile dietro casa. Kenia Cassia Vaca, 28 anni, madre della bambina e figlia della vittima, si era invece miracolosamente salvata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sparò alla festa dei bimbi: "Non può stare in carcere"