Sparatoria shock in strada è strage di poliziotti | Una tragedia senza precedenti

Una chiamata, una missione di routine. Eseguire un mandato, un atto che ogni giorno le forze dell'ordine compiono decine, centinaia di volte. Ma questa volta, l'epilogo è stato tragico, trasformando una normale operazione in un incubo. Le luci lampeggianti, il suono delle sirene, i comandi urlati, il fuoco improvviso e inaspettato. Tre vite spezzate in un attimo, altre due appese a un filo, il dolore e lo sgomento che si diffondono come un'onda d'urto in tutta la comunità. L'aggressore, anch'esso caduto nello scontro a fuoco, ha lasciato dietro di sé una scia di sofferenza e di domande senza risposta.

