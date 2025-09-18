Spagna aperta inchiesta su crimini guerra israeliani a Gaza Procuratrice Delgado | Materiali probatori posseduti confermano violazione diritti umani
Per l'indagine, autorizzata in seno alla giurisdizione universale, sarà creata una squadra congiunta, composta dal Procuratore per i Diritti Umani e la Memoria Democratica Delgado e dal Capo della Procura presso il Tribunale nazionale Alonso La Spagna aprirà un'inchiesta sul genocidio in cors. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La Spagna apre un'inchiesta sui presunti crimini di guerra a Gaza: "Molto materiale probatorio"; Gaza, la Spagna apre un'inchiesta su presunti crimini di guerra commessi da Israele; Spagna apre inchiesta su crimini di guerra a Gaza.
Spagna apre inchiesta su presunti crimini di guerra a Gaza - Il procuratore generale dello Stato spagnolo, Alvaro Garcia Ortiz, ha autorizzato l'apertura di un'indagine preliminare sulle presunte "gravi violazioni del Diritto internazionale dei Diritti Umani e ... ansa.it scrive