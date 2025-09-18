Spagna aperta inchiesta su crimini guerra israeliani a Gaza Procuratrice Delgado | Materiali probatori posseduti confermano violazione diritti umani

Ilgiornaleditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l'indagine, autorizzata in seno alla giurisdizione universale, sarà creata una squadra congiunta, composta dal Procuratore per i Diritti Umani e la Memoria Democratica Delgado e dal Capo della Procura presso il Tribunale nazionale Alonso La Spagna aprirà un'inchiesta sul genocidio in cors. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

spagna aperta inchiesta su crimini guerra israeliani a gaza procuratrice delgado materiali probatori posseduti confermano violazione diritti umani

© Ilgiornaleditalia.it - Spagna, aperta inchiesta su crimini guerra israeliani a Gaza, Procuratrice Delgado: "Materiali probatori posseduti confermano violazione diritti umani"

In questa notizia si parla di: spagna - aperta

La Spagna apre un’inchiesta sui presunti crimini di guerra a Gaza: “Molto materiale probatorio”; Gaza, la Spagna apre un'inchiesta su presunti crimini di guerra commessi da Israele; Spagna apre inchiesta su crimini di guerra a Gaza. Il Papa: «Genocidio? La Santa Sede per ora non si pronuncia.

spagna aperta inchiesta criminiSpagna apre inchiesta su presunti crimini di guerra a Gaza - Il procuratore generale dello Stato spagnolo, Alvaro Garcia Ortiz, ha autorizzato l'apertura di un'indagine preliminare sulle presunte "gravi violazioni del Diritto internazionale dei Diritti Umani e ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spagna Aperta Inchiesta Crimini