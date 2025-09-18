Spagna allenatore calcio condannato per 31 abusi sessuali su 21 minori tra 2017 e 2022 | chiesti 59 anni carcere e oltre 64mila euro risarcimento
L'allenatore 65enne sfruttava la sua posizione di superiorità e la vulnerabilità delle giocatrici per commettere in modo sistematico violenze sessuali su di loro: 10 sono le aggressioni, 20 gli abusi e uno il reato di molestie Francisco Manuel L. A., allenatore di calcio femminile di 65 anni,.
In Spagna, un allenatore di calcio femminile giovanile è stato condannato dal Tribunale provinciale di Huelva a 63 anni di carcere per abusi sessuali su 21 minori.