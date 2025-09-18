Fermo, 18 settembre 2025 - E’ scattata all’alba di oggi tra le province di Fermo, Macerata e Ancona, e ha permesso di sgominare una vasta organizzazione composta da 14 persone, quasi tutti magrebini, e di sequestrare ingenti quantitativi di eroina, cocaina e hashish. E’ stata denominata operazione Cerbero, quella fatta scattare dalla squadra mobile di Fermo insieme alle squadre mobili di Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro, Ancona e Chieti e con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Perugia. In campo sono scesi oltre 80 uomini della polizia per un’attività investigativa svoltasi sotto la direzione della Procura della Repubblica di Fermo, che ha coordinato le indagini sin dalle prime fasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Spaccio, la centrale era in un b&b e la droga veniva consegnata anche a domicilio: organizzazione sgominata dalla polizia