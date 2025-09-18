Spaccio di cocaina ed eroina | arrestato a Salerno

A Salerno la Squadra Mobile ha arrestato un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno eseguito una perquisizione che ha portato al sequestro di 31 dosi di cocaina e 11 di eroina, per un totale di circa 11 grammi, insieme a 585 euro in contanti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it