Spaccia droga vicino alle elementari in Bolognina gli agenti fanno rientrare i bimbi in classe e lo arrestano
Bologna, 18 settembre 2025 – Spacciava droga nei pressi di una scuola elementare dell’ Istituto comprensivo 15. La polizia ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 28 anni per il reato di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e anche lesioni aggravate. Gli agenti della Squadra Mobile, IV Sezione contrasto al crimine diffuso, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori alla Bolognina, hanno notato l’uomo vicino alla scuola e sono intervenuti con diverse vetture. Lo spacciatore, da un buco presente nella rete all’interno degli orti circostanti, stava effettuando cessioni di cocaina a degli italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: spaccia - droga
Spaccia mentre si trova ai domiciliari per droga: revocato il permesso di soggiorno
Spaccia droga sulla Francigena. Pusher arrestato
Spaccia droga allo Sperone ma il cane Yndira scova le dosi: arrestato un ventenne di Villabate
#Rieti – Spaccia nei boschi, arrestato giovane | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #spaccio #cronaca #carabinieririeti #droga - facebook.com Vai su Facebook
Spaccia droga in casa, i carabinieri si appostano e lo scoprono: denunciato un ventisettenne https://ift.tt/qifa2ZD - X Vai su X
Spaccia droga vicino alle elementari in Bolognina, gli agenti fanno rientrare i bimbi in classe e lo arrestano; Sara, perquisita nel bosco della droga vicino Milano con tre siringhe usate nella caviglia: «Cercavo le ultime gocce di eroina»; Spaccio di cocaina in zona scuole, la polizia osserva: un trentenne finisce in carcere.
Spaccia droga nei boschi: giovane arrestato - La Stazione Carabinieri di Rieti ha arrestato in flagranza di reato un 23enne cittadino extracomunitario, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di detenzione ... Come scrive msn.com