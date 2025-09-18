spaccia droga vicino alle elementari in bolognina gli agenti fanno rientrare i bimbi in classe e lo arrestano

Bologna, 18 settembre 2025 – Spacciava droga nei pressi di una scuola elementare dell’ Istituto comprensivo 15. La polizia ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 28 anni per il reato di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e anche lesioni aggravate. Gli agenti della Squadra Mobile, IV Sezione contrasto al crimine diffuso, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori alla Bolognina, hanno notato l’uomo vicino alla scuola e sono intervenuti con diverse vetture. Lo spacciatore, da un buco presente nella rete all’interno degli orti circostanti, stava effettuando cessioni di cocaina a degli italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

