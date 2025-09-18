Spaccia cocaina in auto davanti ai poliziotti in borghese | arrestato
Nascondeva la droga sotto lo sportello della portiera dell'auto. Un trucco che non gli è bastato per evitare le manette. I poliziotti del Commissariato Lorenteggio lo hanno sorpreso mentre spacciava cocaina in via Gozzoli, in zona Baggio a Milano. Il pusher e il clienteLui, un italiano di 57 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
