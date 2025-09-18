Spaccata col furgone-ariete Colpo nel supermercato

Ilgiorno.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GIUSSAGO (Pavia) Tutto è stato ripreso dalle telecamere. Ma gli impianti di videosorveglianza non hanno evidentemente alcun effetto deterrente sui malviventi, sempre incapucciati e vestiti di scuro per non essere riconoscibili. Anzi, ladri che agiscono pure incuranti dei sistemi antifurto che lanciano l’immediato allarme, appena avviene l’intrusione, ad agenzie di vigilanza o direttamente alle forze dell’ordine. Ma sapendo di avere i minuti contati fanno tutto in fretta, a volte dovendo rinunciare al bottino se sopraggiunge qualche complicazione, spesso invece riuscendo ugualmente a raggiungere il loro obiettivo, che è sempre la cassaforte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

spaccata col furgone ariete colpo nel supermercato

© Ilgiorno.it - Spaccata col furgone-ariete. Colpo nel supermercato

In questa notizia si parla di: spaccata - furgone

Spaccata al centro scommesse. Sfondano l’ingresso col furgone. Portata via la cassa cambia-soldi

Spaccata con furgone-ariete al Carrefour di Lodi: i ladri fuggono a mani vuote, ma i danni sono ingenti

Colpo nel supermercato. Spaccata con furgone-ariete. Poi le cassaforti resistono

Spaccata col furgone-ariete. Colpo nel supermercato; Colpo nel supermercato. Spaccata con furgone-ariete. Poi le cassaforti resistono; Spaccata con furgone-ariete al Carrefour di Lodi: i ladri fuggono a mani vuote, ma i danni sono ingenti.

spaccata furgone ariete colpoSpaccata col furgone-ariete. Colpo nel supermercato - Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso due incappucciati. Lo riporta ilgiorno.it

spaccata furgone ariete colpoFurgone-ariete contro il supermercato: i ladri scappano con un magro bottino - Solo qualche giorno fa, è stato messo a segno un colpo dalla dinamica comparabile, ai danni del supermercato Unes di Pavia: anche in quel caso, fu usato un furgone bianco per sfondare la vetrata. Da laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccata Furgone Ariete Colpo