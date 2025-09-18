GIUSSAGO (Pavia) Tutto è stato ripreso dalle telecamere. Ma gli impianti di videosorveglianza non hanno evidentemente alcun effetto deterrente sui malviventi, sempre incapucciati e vestiti di scuro per non essere riconoscibili. Anzi, ladri che agiscono pure incuranti dei sistemi antifurto che lanciano l’immediato allarme, appena avviene l’intrusione, ad agenzie di vigilanza o direttamente alle forze dell’ordine. Ma sapendo di avere i minuti contati fanno tutto in fretta, a volte dovendo rinunciare al bottino se sopraggiunge qualche complicazione, spesso invece riuscendo ugualmente a raggiungere il loro obiettivo, che è sempre la cassaforte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccata col furgone-ariete. Colpo nel supermercato