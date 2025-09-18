Sovranità Tecnologica Europea | Imprese e Cybersecurity nel Nuovo Scenario Geopolitico – Il Tavolo Tecnico ANGI alla Camera dei Deputati
Roma, 18 settembre 2025 – Ieri mattina, 17 settembre 2025, la Sala della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha ospitato un evento di grande rilievo istituzionale: il tavolo tecnico intitolato Sovranità Tecnologica Europea: Imprese e Cybersecurity nel Nuovo Scenario Geopolitico, promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L’iniziativa, che ha registrato un successo straordinario, ha riunito un’ampia platea di esperti, rappresentanti istituzionali, accademici e leader del settore privato, confermando il ruolo unico e di riferimento dell’ANGI come ponte tra le aziende innovative, gli stakeholder dell’ecosistema digitale e le massime autorità parlamentari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
