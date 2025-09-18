Sound Landscapes il bosco che parla | tecnologia e cittadini insieme per la biodiversità

Foggiatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta questa mattina la presentazione di Sound Landscapes, il progetto che trasforma il Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata in un laboratorio a cielo aperto di suoni e biodiversità. Finanziata con 200.000 euro dal PNRR – Next Generation EU e curata dal Centro Studi Naturalistici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sound - landscapes

Al Bosco Incoronata 'bat detector' per mappare i pipistrelli e registratori per catturare il canto degli uccelli; Hayat Fatimi uccisa da 20 giorni attende ancora l’autopsia; Grande successo a Castelluccio Valmaggiore per la seconda tappa del “Fuori Rotta Festival”.

Cerca Video su questo argomento: Sound Landscapes Bosco Parla