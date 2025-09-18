Sound Landscapes il bosco che parla | tecnologia e cittadini insieme per la biodiversità
Si è tenuta questa mattina la presentazione di Sound Landscapes, il progetto che trasforma il Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata in un laboratorio a cielo aperto di suoni e biodiversità. Finanziata con 200.000 euro dal PNRR – Next Generation EU e curata dal Centro Studi Naturalistici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Al Bosco Incoronata 'bat detector' per mappare i pipistrelli e registratori per catturare il canto degli uccelli