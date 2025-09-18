A meno di defezioni dell’ultima ora, il ranking ATP rilasciato lunedì 15 settembre ha definito le 8 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile dei China Open 2025 di tennis: Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding. Per questo motivo l’azzurro potrà ritrovare soltanto in finale il tedesco Alexander Zverev (numero 2), mentre potrà incontrare uno tra l’australiano Alex de Minaur (3) e l’altro azzurro Lorenzo Musetti (4) soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, i due russi Karen Khachanov ed Andrey Rublev, il ceco Jakub Mensik e l’altro russo Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sorteggio ATP Pechino 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno