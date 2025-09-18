Sora l' amministrazione accoglie la delegazione del Canada
Nel pomeriggio di ieri, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, l’Amministrazione Comunale di Sora ha avuto l’onore di ricevere una delegazione istituzionale proveniente dalla Città di Vaughan (Canada), in visita ufficiale nella nostra città per i prossimi due giorni.La delegazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
