Sophie Codegoni la confessione in diretta da Caterina Balivo non sorprende

Personaggi Tv, nella puntata odierna de La Volta Buona, Sophie Codegoni si è raccontata a cuore aperto durante l’intervista con Caterina Balivo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di essere ricorsa alla chirurgia estetica già da giovanissima: “Io ho fatto il filler alle labbra all’età di 16 anni.”. Leggi anche: “Ora sta con lui”. Sophie Codegoni, il nuovo fidanzato è l’ex di una famosa della tv Sophie Codegoni, a La Volta Buona la confessione sui ritocchi estetici. Alla domanda della conduttrice sul perché di quella scelta, l’influencer ha spiegato che la decisione fu legata alla pressione dei social: “La nostra generazione è cresciuta con i filtri, ideali di bellezza e perfezione inesistente. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sophie Codegoni, la confessione in diretta da Caterina Balivo non sorprende

