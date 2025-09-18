Sophie Codegoni a La Volta Buona | ‘Pentita del primo filler a 16 anni mi vergognavo dell’acne’

Una confessione senza filtri a La Volta Buona. Giovedì 18 settembre 2025, nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona, Sophie Codegoni ha deciso di raccontarsi come mai prima d’ora. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e volto televisivo molto seguito sui social ha ripercorso la sua esperienza con i ritocchi estetici, iniziata in adolescenza, e il percorso che oggi l’ha portata a scegliere la naturalezza. Con sincerità, ha rivelato: “Ho fatto il filler alle labbra per la prima volta a 16 anni. Vivevo davanti ai social, la nostra generazione è cresciuta con filtri e ideali di bellezza inesistenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sophie Codegoni a La Volta Buona: ‘Pentita del primo filler a 16 anni, mi vergognavo dell’acne’

In questa notizia si parla di: sophie - codegoni

Nuovi amori per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Con chi sono stati visti

Maxi multa a Sophie Codegoni: la decisione inaspettata del giudice

Sophie Codegoni rinasce a Venezia: nuovo look da diva, il messaggio dietro l'abito azzurro e il retroscena piccante con Jacob Elordi

Il deejay accusato di stalking sulla ex compagna Sophie Codegoni aveva fatto ricorso al Riesame, ma ha perso: oggi si è presentato in commissariato - facebook.com Vai su Facebook

#sophie codegoni rinasce a Venezia: nuovo look da diva, il messaggio dietro l'abito azzurro e il retroscena piccante con Jacob Elordi - X Vai su X

Sophie Codegoni, la confessione choc a La Volta Buona: “Ho fatto il primo filler a 16 anni, l'ho vissuta male”; Sophie Codegoni: Io rifatta a 16 anni spinta da modelli estetici impossibili; Sophie Codegoni: A 16 anni il primo filler alle labbra. Mi sono pentita.

Sophie Codegoni, la confessione choc a La Volta Buona: “Ho fatto il primo filler a 16 anni, l'ho vissuta male” - L'ex gieffina si è aperta nel salotto di Caterina Balivo, raccontando la sua lotta 'contro lo specchio' e il cambiamento radicale dopo la nascita di Celine Blue. Si legge su libero.it

Sophie Codegoni confessa in tv: “Cosa ho rifatto a 16 anni” - L'influencer e conduttrice Sophie Codegoni è tornata in tv a La Volta Buona raccontando alcuni aspetti della sua vita, passata e presente. Secondo donnaglamour.it