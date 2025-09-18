Sophia Loren | una vita all’italiana

Se dovessimo stilare una lista tra gli artisti più rappresentativi di Napoli, il nome di Sophia Loren sarebbe sicuramente tra i primi. All’anagrafe Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, l’attrice partenopea è diventata un vero e proprio simbolo di Napoli e del cinema nel mondo. Ciò che ha reso così indimenticabile il suo nome è stato senza dubbio il suo stile eclettico, ma anche la forza vitale che ha trasmesso attraverso i suoi personaggi. Da Eduardo De Filippo fino a Charlie Chaplin, le sue interpretazioni hanno conquistato il mondo intero. Numerosi sono stati i riconoscimenti internazionali, così come i ruoli che hanno segnato la sua carriera. 🔗 Leggi su Screenworld.it

