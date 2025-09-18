Sophia Loren | una vita all’italiana
Se dovessimo stilare una lista tra gli artisti più rappresentativi di Napoli, il nome di Sophia Loren sarebbe sicuramente tra i primi. All’anagrafe Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, l’attrice partenopea è diventata un vero e proprio simbolo di Napoli e del cinema nel mondo. Ciò che ha reso così indimenticabile il suo nome è stato senza dubbio il suo stile eclettico, ma anche la forza vitale che ha trasmesso attraverso i suoi personaggi. Da Eduardo De Filippo fino a Charlie Chaplin, le sue interpretazioni hanno conquistato il mondo intero. Numerosi sono stati i riconoscimenti internazionali, così come i ruoli che hanno segnato la sua carriera. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: sophia - loren
Lauren Sánchez, l'abito da sposa per la cerimonia nuziale è un trionfo di pizzo seducente (e un omaggio a Sophia Loren)
Jeff Bezos e Lauren Sanchez, le pagelle del matrimonio: la sposa omaggia Sophia Loren (10), Kylie Jenner distrae (6), Leo Di Caprio si nasconde (6,5), Tom Brady tinto (4)
Lauren Sanchez sposa, l’abito che omaggia Sophia Loren e Grace Kelly: “Una poesia”
Venerdì unico al Sophia Loren con il nostro Live Show Venerdì 19 Settembre Il nostro format Live Show che vi farà cantare con "Midnight Blue Band" ? Gustate le nostre specialità, immergendovi in un’atmosfera unica! Per info e prenotazioni: 080 - facebook.com Vai su Facebook
Giorgio Armani morto, Sophia Loren e il maestro di stile: «Per me come un fratello» - Sophia Loren non avrebbe potuto descrivere meglio il sodalizio che per un tempo lunghissimo l’ha legata a ... Scrive ilmattino.it
Sophia Loren caduta e operata: come sta la diva napoletana - Brutto incidente domestico e grande paura per Sophia Loren: la diva, 89 anni, è caduta nella sua casa di Ginevra ieri mattina riportando una o più fratture, non è stato precisato, al livello dell'anca ... Segnala ilmattino.it