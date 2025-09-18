Sono una Signora! | Elagabalus la donna trans che fu imperatrice di Roma

“Un tragico enigma perso dietro secoli di pregiudizi.” È con queste parole che lo storico Warwick Ball definisce Elagabalus, la donna trans che fu imperatrice di Roma e che è stata sommersa da una damnatio memoriae che, per secoli, ha offuscato la sua figura di preconcetti, interpretazioni erronee e malintesi. Ma chi era Elagabalus, e perché, ora, è finalmente sottoposta a un’approfondita opera di rivalutazione? Scopriamolo insieme. Vi raccomandiamo. Transgender gaslighting: quella violenza manipolatoria ai danni delle persone trans*. Le persone trans* spesso subiscono un tipo di violenza manipolatoria volta a minarne l'autostima e la fiducia in se stesse. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

