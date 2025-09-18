Sono un signor nessuno e tale voglio rimanere | chi è il consulente segreto di Giorgio Armani che gestiva il suo patrimonio miliardario

Un verbale notarile, tredici minuti di procedura e un nome che non dice nulla a nessuno. Ma è proprio da quel nome, Luigi Chiapparini, che emerge un tassello fondamentale per comprendere la gestione del patrimonio privato di Giorgio Armani. Era lui, un "signor nessuno", come si definisce, il secondo testimone presente il 5 aprile 2025 quando lo stilista ha consegnato al notaio Elena Terrenghi il suo testamento segreto, sigillandolo con la ceralacca. Il verbale, come riporta un'inchiesta del Corriere della Sera, racconta un momento di estrema riservatezza. Armani deposita sei fogli scritti a mano e due planimetrie, chiede che tutto venga sigillato.

