Sono sempre io | parliamo di Alzheimer l' incontro

Arezzo, 18 settembre 2025 – . Domenica 21 settembre, al Teatro Mecenate di Arezzo, per la Giornata mondiale dell'Alzheimer In occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer la cooperativa sociale Koinè e l'Azienda Usl Toscana Sud Est organizza un convegno dedicato a questa malattia e come viene affrontata, vissuta e gestita all'interno di residenze e centri diurni dell'aretino e della Valdichiana. Domenica 21 settembre, dalle ore 15.00 presso il Teatro Mecenate di Arezzo, si terrà un convegno in cui saranno protagonisti i familiari, operatori e operatrici Koinè e direttori zona distretto Giampiero Luatti e Roberto Francini e responsabili UFAS Laura Novelli e Sabrina Palei.

Presentazione libro Non ti scordar di me. Parliamo io e te, mamma; Comunicato Stampa: CRV - ‘Non ti scordar di me, parliamo io e te mamma’, il libro di Fabio Marin al Ferro Fini; CRV - Soranzo (FdI): “Il 12 settembre un evento dedicato alla sensibilizzazione verso l’Alzheimer”.

Amame contro l’Alzheimer. Balli, pranzi, compagnia e cantare insieme Rose rosse. La cura per ricordare chi sei - Il 19 e 20 via al festival fra spettacoli, musica, convegni e incontri con esperti. Segnala msn.com

Alzheimer Fest, successo e inclusione: dal Veneto alla Sicilia tre grandi eventi di settembre - Eventi che sono autentici laboratori di emozioni e trovano le ragioni del loro successo nella capacità di ... Riporta leggo.it