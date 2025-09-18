Sondrio | Bonanno lascia nuovo comandante per la polizia penitenziaria
Sondrio, 15 settembre 2025 – Passaggio di testimone alla guida del Reparto della Polizia Penitenziaria di Sondrio. Dopo poco più di un anno di comando, il vice ispettore Mattia Bonanno, 36 anni, originario della provincia di Trieste, lascia la Valtellina per assumere un nuovo incarico presso il provveditorato regionale della Lombardia. Al suo posto subentra il commissario Francesco Fontana, al quale vanno i migliori auguri per l’importante incarico appena assunto. Laureato in Giurisprudenza e con due master alle spalle – in Studi Penitenziari ed Esecuzione Penale e in Contrasto al Terrorismo Internazionale – Bonanno è considerato uno dei più giovani ufficiali a ricoprire il ruolo di Comandante di Reparto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
