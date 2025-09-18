Sondalo recupera i suoi terrazzamenti
Il Comune di Sondalo ha partecipato con successo a un bando di Regione Lombardia, presentando il progetto “Riqualificazione dei terrazzamenti nel Comune di Sondalo” finalizzato al recupero di antichi terrazzamenti situati in Località Castel, poco sopra la frazione Vernuga, al confine con il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
