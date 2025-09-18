Sondaggio tra i turisti | ecco cosa piace

Il sondaggio avviato dall’Amministrazione di Amandola sull’estate appena trascorsa mette in evidenza le cose che funzionano e quella su cui è necessario migliorare. Si tratta di una novità lanciata dal sindaco Adolfo Marinangeli per fare un po’ il punto della situazione sulla stagione estiva sotto il profilo turistico, un sondaggio da svolgere attraverso un semplice applicazione, facile da compilare sono sufficienti circa 2 minuti si può compilare sia in forma anonima che lasciando il suo indirizzo di posta elettronica, ma rappresenta un primo dato di confronto sull’estate 2025 ormai agli sgoccioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sondaggio tra i turisti: ecco cosa piace

In questa notizia si parla di: sondaggio - turisti

