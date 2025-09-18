Son non sbaglia un colpo! Prima storica tripletta negli Usa

L'ex Tottenham è stato il trascinatore dei suoi Los Angeles FC nella vittoria per 4-1 contro il Real Salt Lake. L'attaccante sudcoreano, ex capitano del Tottenham, è passato agli LAFC lo scorso agosto e, a 33 anni, continua a confermare il suo talento straordinario.

Calcio:Son a Los Angeles 'non era prima scelta, qui per vincere' - Il sudcoreano, che ha lasciato il Tottenham dopo 10 anni, è l'acquisto più costoso nella storia della Mls: l'attaccante, bandiera del club inglese ... Lo riporta ansa.it