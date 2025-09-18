Sommer sulle montagne russe in live volano gli stracci | Poteva pararla ma…
Yann Sommer sulle montagne russe, il portiere dell’Inter sta alternando cose buone ad altre che lo sono decisamente meno. In live volano gli stracci. Il portiere svizzero dei nerazzurri è stato demolito dopo Juventus-Inter, per i due gol presi dalla distanza e soprattutto per quello di Adzic, ora però sembra essere cambiato tutto nemmeno una settimana dopo. Sommer sulle montagne russe, in live volano gli stracci: “Poteva pararla, ma.” (ANSA) TvPlay.it “Bella risposta da parte di Sommer, oggi da sette in pagella”, così Carlo Roscito commenta la prestazione contro l’Ajax dell’estremo difensore della squadra meneghina. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Juventus-Inter 4-3 risultato finale: Adzic gela i nerazzurri nei minuti di recupero; Inter-Lazio 2-2 risultato finale: sorpasso sfumato nei minuti finali, amarezza al Meazza; Montagne russe a San Siro, Orsolini e Zirkzee riacciuffano l’Inter.