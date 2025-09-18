Yann Sommer sulle montagne russe, il portiere dell’Inter sta alternando cose buone ad altre che lo sono decisamente meno. In live volano gli stracci. Il portiere svizzero dei nerazzurri è stato demolito dopo Juventus-Inter, per i due gol presi dalla distanza e soprattutto per quello di Adzic, ora però sembra essere cambiato tutto nemmeno una settimana dopo. Sommer sulle montagne russe, in live volano gli stracci: “Poteva pararla, ma.” (ANSA) TvPlay.it “Bella risposta da parte di Sommer, oggi da sette in pagella”, così Carlo Roscito commenta la prestazione contro l’Ajax dell’estremo difensore della squadra meneghina. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Sommer sulle montagne russe, in live volano gli stracci: “Poteva pararla, ma…”