Sommer Inter, le ultime sul portiere svizzero che potrebbe prendere andare in panchina contro il Sassuolo. Tutti i dettagli. L' Inter torna in campo con l'obbligo di rialzarsi dopo le sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, risultati che hanno scosso l'ambiente e alimentato più di un dibattito interno. In vista delle prossime tre gare di campionato, contro Sassuolo, Cagliari e Cremonese, l'imperativo è conquistare nove punti per riportarsi in alto in classifica. Ma tra i temi caldi c'è anche la porta, dove Yann Sommer resta al centro delle discussioni. Il portiere svizzero, arrivato due estati fa per raccogliere l'eredità di Onana, è stato criticato per alcune incertezze nelle ultime uscite.

Sommer Inter, l'Ajax non basta: può rimanere fuori contro il Sassuolo, il motivo