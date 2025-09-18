Sommer e Thuram decisivi con l’Ajax dopo le critiche contro la Juve | perché la prima dell’Inter in Champions vale molto di più dei tre punti
Una vittoria per la classifica e per il morale, per riprendere il filo in Champions e soprattutto cominciare a raddrizzare la stagione, anche in campionato. Il successo dell’Inter ad Amsterdam per 0-2 nell’esordio di coppa contro l’Ajax vale molto più di tre punti, comunque preziosi in prospettiva del cammino europeo (dove il calendario ha previsto un avvio soft e un finale da incubo: meglio mettere subito fieno in cascina per la qualificazione). Era la prima volta in Champions dopo lo 0-5 in finale col Psg, ma i fantasmi della terribile notte di Monaco non si sono fatti sentire più di tanto, anche perché l’Inter aveva altro a cui pensare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
