Sommer e le dure critiche ricevute dopo Juve Inter Thuram e de Vrij difendono il proprio portiere | le riposte post Ajax

18 set 2025

dei due nerazzurri. Nonostante le critiche ricevute per la sua prestazione nel derby d’Italia contro la Juventus, Yann Sommer ha trovato supporto all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Dopo la vittoria dell’ Inter per 2-0 contro l’Ajax in Champions League, sia Marcus Thuram che Stefan de Vrij hanno espresso parole di sostegno per il portiere svizzero nelle loro interviste a RSI. Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha sottolineato la lunga carriera di Sommer, che gioca a calcio da vent’anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

