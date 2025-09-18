Some Prefer Cake | a Bologna il festival internazionale di cinema lesbico
Da venerdì 19 a domenica 21 settembre al Nuovo Cinema Nosadella di Bologna e negli spazi dell’adiacente Giardino Lorusso (Via dello Scalo 21, Via Lodovico Berti 27), si svolgerà la diciassettesima edizione del festival internazionale di cinema lesbico Some Prefer Cake, quest'anno con una novità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: some - prefer
Dal 19 al 21 settembre a Bologna la diciasettesima edizione di Some Prefer Cake - Bologna Lesbian Film Festival, il festival internazionale di cinema lesbico. - facebook.com Vai su Facebook
Some Prefer Cake: a Bologna il festival internazionale di cinema lesbico; Some Prefer Cake: il cinema lesbico torna a Bologna, tra sguardi, corpi e politiche dell’accesso; A Bologna torna Some Prefer Cake, il festival internazionale di cinema lesbico.
Some Prefer Cake 2013 – Bologna Lesbian Film Festival - Sentieri Selvaggi rinnova per il terzo anno la sua partnership con Some Prefer Cake, il festival internazionale di cinema lesbico, organizzato da Fuoricampo Lesbian Group con la direzione di Luki ... Come scrive sentieriselvaggi.it
Some Prefer Cake – Bologna International Lesbian Film Festival - UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi Da giovedì 22 a domenica 25 settembre 2011 torna a Bologna Some Prefer Cake, l’unico festival internazionale in Italia ... Scrive sentieriselvaggi.it