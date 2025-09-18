Un video diffuso sul social media Instagram dall'account @larroganteofficial ha riacceso il dibattito pubblico sull'immigrazione e, in particolare, sulla coerenza di chi si mobilita in piazza per chiedere più accoglienza. Le immagini mostrano un intervistatore che si aggira tra i partecipanti a una manifestazione a favore dei migranti, ponendo una domanda tanto semplice quanto diretta: “Sareste disposti a firmare una lista per ospitare un migrante a casa vostra?”. La manifestazione è scandita da slogan come: “I migranti sono i benvenuti”, ma le risposte che arrivano dai manifestanti sono tutt'altro che accoglienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Solidarietà della sinistra solo a parole: nessuno ospiterebbe un migrante in casa | VIDEO