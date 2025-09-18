Solidarietà al popolo palestinese tre iniziative ad Ancona | Blocchiamo il porto e Fermiamo le barbarie
ANCONA – Il porto di Ancona diventa centro di protesta e solidarietà per la popolazione di Gaza. Domani, venerdì 19 settembre, alle 17.30, alla banchina 1, la Cgil ha organizzato il presidio “Fermiamo le barbarie”, a cui prenderanno parte anche Arci, Anpi, Libera e Legambiente. Tra i presenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sabato 20 settembre: serata di solidarietà con il Popolo Palestinese Si terrà sabato sera, con il patrocinio del Comune, la serata di solidarietà con il Popolo Palestinese in programma dalle 20.30 presso i Capannoncini Durante la serata, dopo i saluti istituzion - facebook.com Vai su Facebook
Israele a Gaza City, Crosetto: “Non si può pensare di deportare il popolo palestinese, serve convivenza tra i due paesi” - Il ministro della Difesa critica l'operazione israeliana a Gaza City e propone un'evoluzione del ruolo della Nato ... Da ilfattoquotidiano.it
Oggi la lotta dei palestinesi è patrimonio comune: vincere significa sovvertire il corso della storia - La Global Sumud Flotilla rappresenta la più grande missione umanitaria via mare dalla fine della seconda guerra mondiale. ilfattoquotidiano.it scrive