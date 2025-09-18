Sole e caldo estivo fino a domenica 21 | oltre 30° in Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto Sole e caldo. Sono queste in estrema sintesi le previsioni fino a domenica 21 settembre, equinozio d’autunno. Da l unedì 22 è prevista invece una fase di maltempo. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “L’ultima settimana dell’estate – afferma – sarà caratterizzata da massime fino a 34°C e sole splendente mentre da lunedì, proprio in concomitanza del primo giorno d’autunno, arriverà un sensibile peggioramento che aprirà le porte a successive perturbazioni”. Nelle prossime ore locali velature copriranno i cieli italiani poi l’alta pressione nordafricana porterà condizioni soleggiate ovunque. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
