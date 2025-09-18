Softball Craig Montvidas | Europei vinti da un gruppo che è stato uno tsunami

Dopo una settimana piena di pathos e di emozioni, culminata con la vittoria degli Europei 2025 a Praga, Craig Montvidas – manager della nazionale italiana di softball – può tirare le somme di quanto successo con le sue azzurre sul diamante. Intervistato dal sito della FIBS, il tecnico ha detto: “Sono davvero felice per tutti coloro che sono stati coinvolti in questo successo e, anche se so che può apparire un cliché, per vincere una competizione di questo livello bisogna che tutti lavorino insieme, ed è proprio ciò che è stato fatto e che ci ha dato la spinta finale decisiva”. Poi ha aggiunto: “Il nostro torneo, nella varie partite, è stato come un’onda che viene e che va, viene e va e, alla fine, diventa uno tsunami. 🔗 Leggi su Oasport.it

