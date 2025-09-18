Sofia Napolitano riappare sui social | Sto bene sono col mio fidanzato e racconta la sua scelta

Dopo due giorni di appelli, Sofia Napolitano, la 20enne di Torino scomparsa lunedì 15 settembre 2025, è riapparsa con un video diffuso sui suoi profili social. La ragazza ha voluto chiarire che sta bene e che la sua è una scelta consapevole: «Sono sana come un pesce, non mi è successo nulla», ha detto, precisando di trovarsi insieme al fidanzato. Le motivazioni della scelta. Nel filmato Sofia Napolitano ha parlato apertamente di una situazione familiare difficile, fatta di «litigi e violenze psicologiche e fisiche», che l’avrebbero spinta a lasciare casa. Ha raccontato di aver informato i suoi genitori tramite una lettera e di trovarsi ora ospite della famiglia del fidanzato, che l’avrebbe accolta con calore. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

