Sofia Napolitano riappare sui social | Sto bene sono col mio fidanzato e racconta la sua scelta
Dopo due giorni di appelli, Sofia Napolitano, la 20enne di Torino scomparsa lunedì 15 settembre 2025, è riapparsa con un video diffuso sui suoi profili social. La ragazza ha voluto chiarire che sta bene e che la sua è una scelta consapevole: «Sono sana come un pesce, non mi è successo nulla», ha detto, precisando di trovarsi insieme al fidanzato. Le motivazioni della scelta. Nel filmato Sofia Napolitano ha parlato apertamente di una situazione familiare difficile, fatta di «litigi e violenze psicologiche e fisiche», che l’avrebbero spinta a lasciare casa. Ha raccontato di aver informato i suoi genitori tramite una lettera e di trovarsi ora ospite della famiglia del fidanzato, che l’avrebbe accolta con calore. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it
In questa notizia si parla di: sofia - napolitano
Sofia Napolitano, ritrovata la ragazza scomparsa di Torino. La ventenne: «Mamma e papà mi stavano facendo del male»
Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia: “Potrebbe essere insieme a un ragazzo, aiutateci”
Torino, scomparsa la 20enne Sofia Napolitano: l’appello della famiglia
Sofia Napolitano, riappare in video la 20enne di Torino di cui non si avevano notizie da 48 ore: «Sto bene, sono con il mio fidanzato» - facebook.com Vai su Facebook
Sofia Napolitano si fa viva sui social: "Sto bene e ho scelto di andare via col mio fidanzato per le tensioni in famiglia" https://ift.tt/SNGFx96 - X Vai su X
Scomparsa a Torino, Sofia Napolitano riappare in un video; Riappare la ventenne scomparsa a Torino da lunedì. Sofia Napolitano: Sto bene; Sofia Napolitano, la 20enne riappare in un video sui social: Non sono scomparsa, sono con il mio ragazzo.
Sofia Napolitano, la 20enne scomparsa riappare sui social: “Sto bene, sono tranquilla” - Sofia Napolitano, studentessa torinese di 20 anni, era stata dichiarata scomparsa dalla madre dopo due giorni senza notizie. Come scrive blitzquotidiano.it
Sofia Napolitano riappare sui social: “Sto bene, loro mi trattavano male” - Dopo giorni di apprensione e ricerche, la 20enne Sofia Napolitano, scomparsa da Torino lo scorso 15 settembre, è riapparsa sui social con un video in cui ... Segnala thesocialpost.it