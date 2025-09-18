Sofficini Findus 50 anni di gusto e innovazione

Roma, 18 set. (AdnkronosLabitalia) - Cinquant'anni e non sentirli. Era il 1975 quando sulle tavole di tutta Italia arrivava un prodotto destinato a cambiare il modo di portare il gusto in cucina e a diventare parte della memoria collettiva: i sofficini. In mezzo secolo ne sono stati realizzati circa 2 miliardi di pezzi, una fila talmente lunga da poter compiere sei volte il giro della Terra. Un primato che racconta il successo di Findus - azienda leader nel settore dei surgelati e parte del Gruppo Nomad Foods - e di un prodotto iconico che, a cinquant'anni dall'esordio, continua a essere presente nelle case di quasi 5 milioni di famiglie italiane (fonte: YouGov Tot Ita June 25). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sofficini Findus, 50 anni di gusto e innovazione

