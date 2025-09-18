Soap turca amata di mediaset in onda anche di domenica

modifiche alla programmazione domenicale di mediaset con la soap turca più amata. Le emittenti del gruppo Mediaset introducono importanti variazioni nel palinsesto del fine settimana, puntando sulla trasmissione di una delle serie televisive turche più popolari tra il pubblico. La decisione mira a valorizzare la forte affluenza di spettatori verso questa produzione, integrandola con altri programmi di successo e modificando temporaneamente gli orari abituali. trasmissione speciale della soap turca nel weekend. Nel fine settimana del 20 e 21 settembre, la soap “La forza della donna” sarà protagonista di puntate speciali della durata di due ore ciascuna. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Soap turca amata di mediaset in onda anche di domenica

