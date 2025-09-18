Sneijder risponde all’attaccante olandese dopo la sconfitta in Champions League contro l’Inter da parte dell’Ajax: le parole. Ha suscitato scalpore nei Paesi Bassi l’analisi di Wout Weghorst a seguito della sconfitta dell’ Ajax contro l’ Inter alla Johan Cruijff Arena. L’attaccante ha dichiarato, durante l’intervista a Ziggo Sport, che i Lancieri avrebbero giocato “davvero bene” e meritato di chiudere il primo tempo in vantaggio. Weghorst ha sottolineato come la squadra abbia eseguito bene il piano tattico e creato pressione in alcuni momenti, sostenendo che, a tratti, i nerazzurri fossero messi sotto controllo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sneijder contesta Weghorst: «L’Ajax non ha giocato bene contro l’Inter»