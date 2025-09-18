SMS truffa a nome del Centro per l’Impiego | attenzione ai numeri con prefisso 895
Negli ultimi giorni numerosi utenti in Italia stanno ricevendo SMS fraudolenti che sembrano provenire dagli uffici del Centro per l’Impiego. Il testo del messaggio invita a contattare un numero a pagamento (spesso con prefisso 895 ) per presunte “questioni personali” o comunicazioni urgenti. Si tratta, con ogni probabilità, di un tentativo di frode telefonica: il mittente sfrutta il nome di un ente pubblico per risultare credibile e indurre il cittadino a chiamare un numero che comporta costi molto elevati. Perché il prefisso 895 è pericoloso?. I numeri che iniziano con 895 appartengono alla categoria delle numerazioni a tariffazione speciale. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com
