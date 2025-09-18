SMS truffa a nome del Centro per l’Impiego | attenzione ai numeri con prefisso 895

Chiccheinformatiche.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni numerosi utenti in Italia stanno ricevendo SMS fraudolenti che sembrano provenire dagli uffici del Centro per l’Impiego. Il testo del messaggio invita a contattare un numero a pagamento (spesso con prefisso 895 ) per presunte “questioni personali” o comunicazioni urgenti. Si tratta, con ogni probabilità, di un tentativo di frode telefonica: il mittente sfrutta il nome di un ente pubblico per risultare credibile e indurre il cittadino a chiamare un numero che comporta costi molto elevati. Perché il prefisso 895 è pericoloso?. I numeri che iniziano con 895 appartengono alla categoria delle numerazioni a tariffazione speciale. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: truffa - nome

Tentativi di truffa tramite Sms a nome dell’Asl: "Fate attenzione!"

“Mi parlava proprio il principe e diceva il mio nome”, la truffa romantica grazie a videochiamata con Ai

Nome in codice "Dr Crypto", chi è il (finto) broker palermitano denunciato per truffa da decine di persone

Avviso importante – Tentativi di truffa tramite SMS a nome del Centro per l’Impiego; TENTATIVO DI TRUFFA, UN SEDICENTE CAF MANDA SMS CHE PROSCIUGA IL CREDITO; La truffa dell’sms del finto Caf che prosciuga il credito telefonico.

Avviso importante – Tentativi di truffa tramite SMS a nome del Centro per l’Impiego - La Regione Campania informa i cittadini che alcuni utenti stanno ricevendo SMS fraudolenti che sembrano provenire dagli uffici del Centro per l’Impiego. Si legge su regione.campania.it

sms truffa nome centroAttenzione all’SMS truffa del finto lavoro da remoto - Un nuovo SMS truffa riguardo finte posizioni lavorative sta girando in questi giorni. Come scrive focustech.it

Cerca Video su questo argomento: Sms Truffa Nome Centro