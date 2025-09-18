Smotrich su Gaza getta la maschera Dove è in corso un genocidio il governo di Israele vede una miniera d' oro immobiliare

Il ministro israeliano delle finanze parla del massacro e della distruzione come la “fase di demolizione” per ricostruire più velocemente. Un concentrato di disumanità in meno di un minuto. 🔗 Leggi su Wired.it

Il ministro israeliano Smotrich getta la maschera: “Gaza è un miniera d’oro immobiliare, già avviati i negoziati con gli Usa per la spartizione” - Il ministro israeliano rivela: "Demolizione già fatta, ora costruiamo". Da ilfattoquotidiano.it

